100LOFT.RU | Модульные печи-барбекю

100LOFT

ПЕЧИ-БАРБЕКЮ

Москва | Санкт-Петербург | Казань | Уфа | Екатеринбург

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8 (343) 272-82-22

Ежедневно с 8:00 до 19:00

УНИКАЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ПЕЧИ БАРБЕКЮ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

БЕЗ ФУНДАМЕНТА | ЛЕГКАЯ СБОРКА | ЛЮБАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Задайте все ваши вопросы специалисту

Монтаж 3 часа

Без фундамента

В любую погоду

Гарантия 3 года

Доставка повсей России

Фото модульных барбекю

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Фото оригинальных столиков

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Кованные гвозди

ВЫСТАВКИ В ГОРОДАХ

100LOFT

МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГ
СОЧИ

Контакты

Приглашаем посетить выставочный комплекс 100LOFT в Москве

Адрес

Новая Москва, Сосенское поселение деревня Николо-Хованское дом 1/1

Телефон

+7 (985) 768-33-07

Email

info@100loft.ru

Часы работы

10:00 - 20:00

Контакты

Приглашаем посетить выставочный комплекс 100LOFT в Санкт-Петербурге

Адрес

Санкт-Петербург,Каменноостровский проспект, д. 28

Телефон

+7 (982) 756-91-63

Email

info@100loft.ru

Часы работы

10:00 - 20:00

Контакты

Приглашаем посетить выставочный комплекс 100LOFT в Екатеринбурге

Адрес

г. Екатеринбург,ул. Металлургов, 74

Телефон

+7 (982) 756 91 63

Email

info@100loft.ru

Часы работы

10:00 - 20:00

Контакты

Приглашаем посетить выставочный комплекс 100LOFT в Сочи

Адрес

г. Сочи, Транспортная улица, 28

Телефон

+7 (800) 511 92 40

Email

гп@100loft.ru

Часы работы

10:00 - 20:00

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